Legendara Lindsay Davenport dezvaluie ce a remarcat la Bianca Andreescu

Ziare.

com

Americanca a declarat ca Bianca are un joc chiar mai variat decat cel al lui Kim Clijsters "Cred ca Bianca are un joc mai variat decat al lui Kim Clijsters, dar vad o asemanarea cu ea in felul in care foloseste lovitura de forrehand. Kim era experta la acest capitol si vad lucruri similare si la Bianca.Daca vede ca are timp, isi ajusteaza pasii pentru a lua mingea cat mai rapid. Si este suficient de rapida pentru a se apara bine si pentru a fi percutanta apoi", a spus Lindsay Davenport pentru Tennis Channel.Bianca Andreescu a castigat in 2019 primul Grand Slam din cariera, la US Open.Ea incepe anul 2020 pe locul 5 in clasamentul WTA C.S.