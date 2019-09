Legendara Monica Seles ii da un sfat pretios Biancai Andreescu

Ziare.

De noua ori campioana in turneele de Grand Slam, Seles i-a transmis sportivei in varsta de 19 ani ca in acest moment cel mai important lucru pentru ea este sa nu fie luata de valurile celebritatii."Cel mai bun sfat pe care i-l pot da este sa ramana cu picioarele pe pamant si sa se antreneze din greu in continuare. In acest moment stim ca daca incepi sa te gandesti prera mult la ce se intampla in jurul tau, rezultatele vor inceta sa apara.Avem numeroase campioane de Grand Slam si vedem cat este de dificil sa gestionezi totul dupa o victorie. Pana la urma, valoarea unei jucatoare este data de ultimul sau rezultat", a spus Monica Seles la CBS Sports.In acest an, Bianca Andreescu a reusit sa castige primul Grand Slam din cariera, la US Open 2019.De asemenea, sportiva cu origini romanesti a mai castigat turneele de la Indian Wells si Rogers Cup.Pe fondul rezultatelor bune, Bianca a urcat pe locul 5 in clasamentul WTA C.S.