Lidera clasamentului WTA face o declaratie superba despre Bianca Andreescu

Australianca s-a declarat impresionata de ascensiunea Biancai si spune ca e sigura ca o vom vedea pentru mult timp la un nivel ridicat."Este cu adevarat remarcabil ce a reusit Bianca. Chiar este! Felul in care s-a descurcat cand era 5-5 in setul doi spune totul! Cu adevarat remarcabil cum si-a gestionat emotiile in finala cu Serena.Arata ca este aici pentru a ramane mult timp la nivel inalt. Este una dintre cele mai bune jucatoare din lume si cred ca vom auzi de ea pentru mult timp de acum inainte! Cu siguranta va fi constant la nivel inalt", a spus Ashleigh Barty intr-o conferinta de presa.In acest an, Bianca Andreescu a reusit sa castige primul Grand Slam din cariera, la US Open 2019.De asemenea, sportiva cu origini romanesti a mai castigat turneele de la Indian Wells si Rogers Cup.Pe fondul rezultatelor bune, Bianca a urcat pe locul 5 in clasamentul WTA.C.S.