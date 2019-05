LIVE Bianca Andreescu, in primul tur la Roland Garros

Marie Bouzkova - Bianca Andreescu 7-5, 4-6, 0-0

Ziare.

com

*apasati tasta refresh (F5) /pull down in app Ziare.com pentru actualizarea paginii*incepe in jurul orei 14:00 Meciul a fost suspendat luni seara din cauza intunericului si se va relua din setul trei.Partida se va disputa pe terenul numarul 14, dupa intalnirea dintre Taylor Fritz si Bernard Tomic.In clasamentul WTA, Bianca se afla pe pozitia a 23-a, in timp ce adversara ei ocupa locul 118.26 mai - 9 iunie e perioada in care se desfasoara Roland Garros 2019.I.G.