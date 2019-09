LIVE ACUM Finala US Open: Bianca Andreescu vs. Serena Williams

Bianca Andreescu - Serena Williams 6-3/ 3-1

Ziare.

com

Cele doua se intalnesc pentru a doua oara, dupa finala de numai patru game-uri de la Rogers Cup.00:27 - Game Bianca si canadianca e la un pas de titlu la US Open!00:24 - Break Bianca! Sportiva de 19 ani are nevoie de un serviciu bun pentru a lua o optiune serioasa pentru victorie!00:17 - Serena face breakul cu multa sansa si multa munca! Ramane in acest set si e interesant de vazut cum va gestiona Bianca acest moment dificil.00:10 - Break la zero pentru Andreescu dupa o serie incredibila de greseli ale Serenei.00:07 - Andreescu incepe bine si setul secund, cu game pe propriul serviciu, si scapa un strigat de descatusare.INFO: Alex Corretja remarca de la nivelul terenului ca Bianca este in contact cu echipa din loja si isi ia energie de acolo, in timp ce Serena nici nu priveste spre antrenor.00:01 - Dubla greseala Serena, break si set Andreescu!23:56 - Andreescu salveaza o minge de break si isi face apoi serviciul. Williams serveste pentru a ramane in acest set.23:51 - Isi face serviciul Serena cu mari emotii, dupa ce anuleaza cinci mingi de break ale Biancai!23:40 - Andreescu serveste bine si nu ii da multe optiuni Serenei. Se pastreaza avansul de un break.23:36 - Game si pentru Serena, insa americanca are in continuare de recuperat un break.23:33 - Merge in continuare bine cu serviciul Andreescu.23:29 - Vine si primul game pentru Serena.23:26 - Reuseste Bianca sa isi faca serviciul si este in avantaj.23:23 - Serena incearca sa inceapa puternic, insa greseste si Bianca face breakul in chiar primul game al finalei!23:19 - Incepe meciul! Serena serveste prima!23:15 - Andreescu a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca in primul game.23:10 - Intra in arena cele doua sportive. Bianca este prima!23:00 - Buna seara, mai avem cateva minute pana la startul finalei feminine de la US Open.INFO: In prima si singura intalnire directa de pana acum, Serena Williams a fost nevoita sa abandoneze dupa numai patru game-uri din cauza unei accidentari.INFO: Bianca Andreescu are 19 ani si se afla la prima prezenta pe tabloul principal de la US Open. Daca va castiga turneul, va fi prima jucatoare din Era Open ce va reusi acest lucru la debutul in competitie.INFO: Serena Williams joaca pentru istorie, o victorie aducand-o la egalitate, 24 de titluri de Grand Slam, cu legendara Margaret Court, detinatoarea recordului pentru cele mai multe trofee majore in tenisul feminin.