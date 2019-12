Managerul Simonei Halep, despre ascensiunea fulminanta a Biancai Andreescu

Ziare.

Fosta campioana de la Roland Garros spune ca Bianca Andreescu este fara indoiala surpriza anului in tenisul feminin."A fost surpriza anului. Am vorbit putin cu ea la Roland Garros si avea atunci probleme la umar. Nimeni nu se astepta ca ea sa castige la US Open, desi avea deja in palmares Indian Wells-ul.Faptul ca a castigat un turneu de Mare Slem la 19 ani este ceva ce s-a intamplat mai rar in ultimii ani si denota faptul ca tinerele incep sa scoata capul. Castigand Indian Wells, Toronto e clar ca suprafata ei de predilectie este cimentul", a spus Ruzici pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.In 2019, Bianca a facut un salt de peste 100 de locuri in clasamentul WTA si a incheiat pe 5.De asemenea, la US Open a castigat primul Grand Slam al carierei.C.S.