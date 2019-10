Martina Hingis si-a ales favorita la castigarea Turneului Campioanelor

Ziare.

Fosta mare campioana elvetiana a afirmat ca mizeaza pe Bianca Andreescu , in pofida infrangerii din mecul cu Simona Halep "Bianca este cu siguranta o jucatoare la ale carui meciuri imi place enorm sa ma uit. Are un joc extrem de variat, nu loveste doar puternic. Am vazut-o in fata unor jucatoare de top si nu s-a intimidat deloc.In plus, mai poate creste. De asemenea, stie sa foloseasca puterea cu care adversarele lovesc mingea, nu se teme sa vina la fileu sau sa apeleze la dropshot-uri. Este una dintre fortele ei. Ramane favorita mea chiar daca a inceput cu stangul", a spus Hingis intr-o conferinta de presa.Amintim ca Simona a invins-o pe Bianca Andreescu in primul meci de la Turneul Campioanelor cu 3-6, 7-6, 6-3.Pentru Simona urmeaz acum confruntarea cu Elina Svitolina, ce va avea loc miercuri, de la ora 12:30, in direct pe Ziare.com.In cazul in care o va invinge pe Svitolina, Simona va fi calificata in semifinalele Turneului Campioanelor, daca si Andreescu o invinge pe Pliskova.C.S.