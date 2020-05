Mats Wilander face o declaratie superba despre Bianca Andreescu - raspunsul tinerei sportive

Ziare.

com

Fostul mare jucator suedez a afirmat ca se astepta ca Bianca sa castige Rogers Cup si US Open in 2019, desi atunci era slab clasata."Cand am vazut-o pe Bianca jucand la Rogers Open si la US Open, mi-am dat seama din start ca va castiga. Ea parea atat de calma! E o minune de jucatoare!", a spus Wilander pentru Eurosport.In replica, Bianca a incercat sa-i explice lui Wilander de ce pare atat de calma pe teren."Am fost singura la copil, iar scopul parintilor mei a fost sa fiu independenta. Sa fiu capabila sa calatoresc singura, sa ma descurc. Am avut momente de nebunie pe teren, am distrus rachete cand eram mai tanara, dupa meciuri eram un dezastru.Dar am invatat din asta, mi-am dat seama ca nu ma ajuta. Am inceput sa studiez diversi jucatori, in special pe Kim Clijsters si Roger Federer ", a raspuns Bianca.Anul trecut, Bianca a castigat trei trofee importante: Indian Wells, Rogers Cup si US Open.C.S.