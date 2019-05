Meciul Biancai Andreescu de la Roland Garros, suspendat de organizatori

Ziare.

Organizatorii au hotarat sa suspende meciul din cauza intunericului.Primul set a fost castigat de Bouzkova cu 7-5, in timp ce Andreescu a reusit sa trimita meciul in decisiv dupa ce s-a impus cu 6-4.Setul secund a fost de-a dreptul electrizant, cu noua break-uri din zece disputate.Conform unui anunt facut de organizatori, meciul se va relua marti, dupa ora 14:30.22:19 - Bianca face break si serveste acum pentru a trimite meciul in set decisiv.22:10 - Inca un break, facut de aceasta data de Bouzkova, iar scorul este 4-4.22:07 - Break din nou pentru Bianca si scorul devine 4-3.22:04 - Avem al saptelea break la rand si scorul este 3-3!21:53 - Continuam cu jocul spectaculos, iar Bianca mai face un break si are 3-2.21:47 - Bouzkova reuseste un rebreak si scorul este 2-2.21:43 - Bianca face un nou break si trece in avantaj, scorul este 2-1.21:40 - Bouzkova face rebreak.21:37 - Bianca incepe setul secund cu un break.21:23 - Bouzkova conduce cu 6-5 si apar din nou emotiile pentru Bianca.21:17 - Bianca isi face serviciul si scorul este 5-5.21:11 - Bouzkova conduce cu 5-4 si presiunea se muta pe Bianca.21:03 - Bouzkova face rebreak si scorul este 4-4.20:58 - Bianca face primul break al meciului si conduce cu 4-3.20:52 - Andreescu nu are emotii la serviciu si scorul devine 3-3.20:48 - Bouzkova trece iar in avantaj si are 3-2.20:44 - Game rapid pentru Bianca si scorul este 2-2.20:41 - Bianca rateaza mai multe sanse de break intr-un game maraton, iar Bouzkova are 2-1.20:27 - Bianca nu are emotii la serviciu si scorul este 1-1.20:25 - Bianca rateaza sansa de a face break si Bouzkova conduce cu 1-0.20:13 - Meciul va incepe cu Bouzkova la serviciu.Bianca Andreescu ocupa locul 23 in clasamentul WTA , in timp ce Bouzkova este pe locul 118.Sportiva in varsta de 18 ani vine dupa o pauza de durata, disputand ultimul meci in urma cu mai bine de doua luni, la Miami.Singura intalnire precedenta a fost castigata de Bianca anul acesta, la New Haven