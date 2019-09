Mesaj emotionant din partea Alexandrei Dulgheru pentru Bianca Andreescu, dupa succesul de la US Open

Ziare.

com

Dulgheru, ajunsa la 30 de ani si pe locul 569 WTA , din cauza multiplelor accidentari de care a avut parte in cariera, a tinut sa ii transmita si ea un mesaj lui "Bibi", care a castigat sambata primul ei trofeu de Mare Slem, la doar 19 ani, dupa 6-3, 7-5 cu Williams."Printesa semipura a reusit in final! Fiind tot romanca, sunt mai mult decat fericita pentru atat de meritatul prim turneu de Grand Slam din cariera ei. Continua sa etalezi acelasi tenis inspirational pe care il arati", nota Alexandra intr-o postare pe contul sau de Instagram De asemenea, si Simona Halep i-a transmis o felicitare Biancai, duminica dimineata pe Twitter : "Felicitari Bianca Andreescu pentru o evolutie minunata si pentru primul tau titlu de Mare Slem. Romania este foarte mandra de tine".Simona Halep a triumfat in acest an la Wimbledon , in luna iulie, de asemenea si ea tot intr-o finala cu Serena Williams , scor 6-2, 6-2.D.A.