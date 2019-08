Mesajul Biancai Andreescu pentru romani, dupa succesul din finala de la Rogers Cup

Ziare.

com

Tanara sportiva le-a multumit romanilor si se bucura pentru faptul ca este sustinuta in doua tari la fel de mult."Romanii sunt peste tot! Cu siguranta am parte de multa dragoste din partea presei din Romania, ceea ce este placut.Este placut sa ai doua comunitati de fani care te sustin, atat din Canada cat si din Romania. Le multumesc", a spus Bianca la postul TSN.Amintim ca Bianca Andreescu a castigat finala turneului de la Rogers Cup , dupa ce Serena Williams a abandonat din cauza problemelor medicale cand era condusa cu 3-1 in primul set.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de 13 locuri in clasamentul WTA si a ajuns pe 14.Rogers Cup este al doilea titlu major al carierei pentru Bianca Andreescu, dupa Indian Wells 2019.C.S.