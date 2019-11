Moment special pentru Bianca Andreescu in Canada

Ziare.

com

Sute de oameni au venit la Toronto Eaton Centre pentru a vedea cum Bianca Andreescu aprinde luminile celui mai inalt pom de Craciun din metropola canadiana, conform CBC.Acest brad are 33 de metri inaltime, iar Bianca a fost foarte emotionata la ceremonie."Imi aduc aminte ca anul trecut am venit sa vad cum se aprind luminile. Acum ca am fost eu cea care le-a aprins a fost cu adevarat incredibil", a afirmat Bianca."M-am intors acasa si sper sa am parte de zapada de Craciun", a mai spus Bianca, care a mentionat ca in aceasta perioada va merge la patinaj si se va uita la Singur Acasa.Sportiva in varsta de 19 ani se recupereaza dupa accidentarea grava suferita la genunchi la Turneul Campioanelor C.S.