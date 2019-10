Naomi Osaka face o declaratie superba inaintea intalnirii cu Bianca Andreescu

Ziare.

Sportiva din Japonia se declara uimita de jocul tenismenei de origine romana."Am urmarit-o jucand atunci cand am fost la Toronto. E in mod sigur o jucatoare uimitoare", a afirmat tenismena nipona, potrivit WTA."Cred ca performantele realizate de ea in acest an le depaseste pe cele de anul trecut ale mele. Am multe de invatat de la ea", a adaugat aceasta."Sfertul" dintre Bianca Andreescu si Naomi Osaka se va disputa vineri, incepand cu ora 16:00 - ora Romaniei.8,2 milioane de dolari sunt premiile totale ale Openului Chinei.Anul trecut, turneul de la Beijing a fost castigat de Caroline Wozniacki, dupa o finala cu Anastasija Sevastova.I.G.