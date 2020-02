Noi probleme pentru Bianca Andreescu

Ziare.

com

Tenismena de origine romana, care n-a mai jucat de la Turneul Campioanelor din toamna anului trecut, a fost fortata sa se retraga de la Dubai.Tennis Life anunta ca Bianca resimte in continuare dureri la genunchiul din cauza caruia a ratat si Australian Open 2020.In consecinta, castigatoarea de la US Open a hotarat sa nu riste si nu se va mai prezenta la turneul programat saptamana viitoare.Bianca spera, totusi, sa poata participa la turneul de la Doha, programat in perioada 24 februarie - 1 martie.5 e locul ocupat in clasamentul WTA de Bianca Andreescu.Simona Halep e cap de serie numarul 1 la turneul de la Dubai, dotat cu premii in valoare totala de 2,5 milioane de dolari.Vezi si: Adversare de top pentru Simona Halep la Dubai I.G.