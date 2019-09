Noua viata a Biancai Andreescu dupa victoria de la US Open: Cum s-a transformat tanara sportiva

Ziare.

In ultimele zile, Bianca a facut turul celor mai importante emisiuni de divertisment din SUA.Bianca a fost prezenta la Good Morning America, Live with Kelly and Ryan, The View si The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.Extrem de naturala si spontana, Bianca a impresionat si a oferit reactii spumoase la fiecare intrebare.La revenirea in Canada, Bianca a vorbit chiar si despre posibilitatea de a avea un film despre propria viata."Imi place cu adevarat Jennifer Lawrance si mi-as dori sa joace rolul meu. Este o persoana tare cool si avem un vibe similar", a explicat Bianca.De asemenea, sportiva a anuntat ca a primit si un mesaj de felicitare din partea celebrului raper Drake, favoritul sau."Chiar am o discutie cu el. E ireal! 'Aici sunt. Felicitarri! Suntem toti mandri de tine! Am dat like la toate postarile cu tine! Am crezut ca ai vazut'", a relatat Bianca mesajul primit din partea lui Drake.Totodata, Bianca le-a transmis canadienilor ca i-ar placea sa aiba parte de o parada pe starazile din Mississauga pentru a sarbatori castigarea titlului de la US Open.C.S.