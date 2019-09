Noul clasament WTA: Halep o depaseste pe Bianca Andreescu, iar Sorana Cirstea face un salt impresionant

Ziare.

Cu 4.907 puncte, sportiva noastra a urcat pe pozitia a cincea in clasamentul WTA, trecand peste canadianca de origine romana, care este insa la numai 72 de puncte in urma.Ambele jucatoare si-au asigurat calificarea la Turneul Campioanelor, de la Shenzhen.Performera saptamanii, in ceea ce ne priveste, este Sorana Cirstea, targovisteanca reusind sa faca un salt de 21 de pozitii!Finala jucata a Tashkent o ajuta pe Sorana sa ocupe acum locul 75 in lume.Din pacate aceasta este si singura veste buna, Romania avand in momentul de fata numai doua sportive, Halep si Cirstea, in Top 100.Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu au cazut usor si se afla la marginea elitei, acolo unde sunt si Irina Begu sau Patricia Tig.M.D.