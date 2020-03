O noua lovitura pentru Bianca Andreescu

Ziare.

Tenismena de origine romana si-a anuntat, sambata seara, retragerea de la Indian Wells, acolo unde urma sa-si apere titlul cucerit in 2019."Asa cum multi dintre voi stiti, am incercat sa ma recuperez dupa accidentarea suferita la Turneul Campioanelor. A fost un proces de recuperare lung si abia asteptam sa revin pe teren si sa-mi apar titlul cucerit anul trecut, insa, din nefericire, nu sunt la 100%", a anuntat Bianca.Bianca Andreescu n-a mai jucat niciun meci de la Turneul Campioanelor 2019.Tot sambata, Simona Halep si Angelique Kerber au declarat si ele forfait din cauza unor accidentari Indian Wells 2020 e programat in perioada 12-22 martie.I.G.