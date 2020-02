O noua veste proasta pentru Bianca Andreescu

Ziare.

Tenismena de origine romana s-a vazut nevoita sa abandoneze si la Doha, dupa ce nu a fost refacuta in timp pentru a participa la turneul de la Dubai.Tennis Life anunta ca Bianca nu va lua parte la turneul programat saptamana viitoare.Canadianca in varsta de 19 ani ar acuza in continuare probleme la genunchiul din cauza caruia n-a mai jucat de la Turneul Campionaelor de anul trecut.4 e locul ocupat in clasamentul WTA de Bianca Andreescu.Qatar Total Open 2020 e programat in perioada 23-29 februarie si e dotat cu premii in valoare totala de 2,9 milioane de dolari.I.G.