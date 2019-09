Performanta remarcabila pentru Bianca Andreescu, la 19 ani, dupa ce a triumfat la US Open

Ziare.

Romanca a intrat in cartea de istorie a tenisului feminin, fiind prima jucatoare din istorie care face tripla intr-un singur an, Indian Wells - Rogers Cup - US Open. Canadianca cu origini romanesti a reusit acest lucru la doar 19 ani.Aceasta incepuse sezonul 2019 WTA abia pe locul 152."Am depus multa munca, am facut multe sacrificii, dar toate au meritat", a fost declaratia romancei dupa ce a triumfat la Flushing Meadows.Andreescu a revenit in acest an in circuit dupa o accidentare lunga la umar care a tinut-o departe de teren 5 luni, dupa Indian Wells.In acest moment, Andreescu e pe locul 5 WTA, chiar deasupra Simonei Halep. Intre cele doua sunt foarte putine puncte, asa ca Simona Halep poate urca un loc daca va face puncte la Wuhan, competitie unde Bianca Andreescu va lipsi.In China, romanca fosta lidera mondiala a trecut in primul tur in proba de dublu, acolo unde este alaturi de Raluca Olaru D.A.