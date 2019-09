"Petra Kvitova face o declaratie surprinzatoare despre Bianca Andreescu"

Ziare.

Intrebata ce parere are despre ascensiunea tinerei sportive, Kvitova a sustinut ca nu stie cum evolueaza aceasta."Urmaresc tenisul putin si stiu ca a avut rezultate foarte bune in ultimul an. Sa fiu sincera, insa, nu stiu cum joaca. Voi vedea cand o voi intalni. Stiu ca este foarte tanara si este grozav ca a avut aceste realizari", a spus Petra Kvitova intr-o conferinta de presa.In acest an, Bianca Andreescu a reusit sa castige primul Grand Slam din cariera, la US Open 2019.De asemenea, sportiva cu origini romanesti a mai castigat turneele de la Indian Wells si Rogers Cup.Pe fondul rezultatelor bune, Bianca a urcat pe locul 5 in clasamentul WTA C.S.