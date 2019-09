Premierul Canadei, mesaj pentru Bianca Andreescu. Ce ii pregatesc autoritatile canadiene la intoarcerea in tara

Ziare.

com

Dupa 6-3, 7-5, in aceasta finala de mai sus, Andreescu are toata lumea la picioare la doar 19 ani, ea doborand record dupa record in statisticile WTA , asa cum Ziare.com a informat deja:Imediat dupa triumful de la Flushing Meadows, insusi premiul Canadei s-a grabit sa o felicite pe o retea de socializare : "Felicitari, Bianca Andreescu! Ai scris istorie si ai facut o tara foarte mandra", scria Justin Trudeau, premierul Canadei, despre sportiva care a devenit prima canadianca detinatoare a unui Mare Slem.De asemenea, si primarul orasului Toronto, John Tory, a rectionat si el dupa aceasta imensa victorie a tenisului din tara frunzei de artar: "Semnul orasului Toronto va fi aprins in aur in aceasta seara pentru a sarbatori victoria istorica a Biancai Andreescu la US Open. Toronto va celebra victoria si abia asteapta o cariera plina de succese", scria Tory, tot pe Twitter In fine, un alt primar canadian, Bonnie Crombie, primarul din Mississauga, o suburbie a orasului Toronto, loc in care Bianca a copilarit, a promis ca o strada din localitate va purta numele jucatoarei de tenis. Plus, ea va primi si cheia acestui oras Bianca Andreescu a castigat primul sau trofeu de Mare Slem dupa 6-3, 7-5, cu Serena Williams, meci terminat in o ora si 39 de minute. La partida a asistat si Nadia Comaneci Invingatoarea va primi un premiu de 3,85 de milioane de dolari, cel mai mare din istoria tenisului:Incepand de luni, Bianca, 19 ani, care in acest an a mai triumfat si la Indian Wells sau Rogers Cup, va urca pana pe 5 WTA, chiar deasupra Simonei Halep.D.A.