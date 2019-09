Presa americana, despre Bianca Andreescu: A intrecut-o deja pe Simona Halep

Ziare.

Cea mai importanta publicatie de profil din lume, Tennis Magazine , considera ca Bianca are deja un joc mai variat decat cel al Simonei Halep."Chiar daca Andreescu o prezinta pe Simona Halep ca fiind idolul sau in tenis, ea a intrecut-o deja. Bianca are mai multa varietate decat Halep, inclusiv o lovitura de slice pe bachhand, folosita frecvent pentru a trimite drop shot-uri, dar si calitati excelente la fileu, probabil cele mai bune din tenisul feminin.Din aceste motive, nu e de mirare ca multi, inclusiv eu, o vedem pe Andreescu in postura de castigatoare de Grand Slam. La naiba, poate chiar aici, la US Open", a scris Tennis Magazine.Simona Halep si Bianca Andreescu nu s-au intalnit niciodata in circuit. Cele doua s-ar fi putut duela in optimile de la US Open, dar sportiva noastra a fost invinsa in turul 2.Bianca a spus tot timpul ca Simona este idolul sau in tenis, mai ales ca a ajutat-o cu sfaturi in trecut.Sportiva noastra a fost cea care i-a recomandat sa renunte la circuitul junioarelor pentru ca este capabila sa joace la un nivel ridicat alaturi de numele grele din WTA C.S.