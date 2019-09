Presa din Canada este la picioarele Biancai Andreescu dupa triumful de la US Open: Este un nume pe care nu il vom uita niciodata

Ziare.

com

A fost 6-3, 7-5, pentru sportiva cu parinti romani, care a condus cu 6-3, 5-2 si a ratat o minge de meci, fiind apoi egalata la cinci, Serena trimitand mansa secunda in prelungiri. Cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:Presa din Canada este acum la picioarele acestei tinere fete de 19 ani, care a adus sambata Canadei primul titlu de Grand Slam din istorie. Cel mai important ziar din tara frunzei de artar, The Globe and Mail , a notat despre aceasta noapte ca fiind una istorica pentru sportul canadian, laudand in acelasi timp ascensiunea fulminanta a romancei:"Pana in primavara, putina lume auzise de Bianca Andreescu. Acum, veti auzi non-stop de ea! Urmatoarea decada este a ei. Acest titlu de Mare Slem, primul din partea oricarui canadian, a venit dupa o victorie convingatoare in fata poate a celei mai mari jucatoare de tenis din istorie. O finala cu un tenis de mare calitate. Bianca Andreescu este un nume pe care nu il vom uita!", nota editorialistul Cathal Kelly, de la publicatia mai sus citata.Mai mult, Toronto Star aseamana victoria Biancai cu cea a celor de la Toronto Raptors in NBA in aceasta vara, prima data cand o formatie din Canada se impunea in campionatul nord-american de baschet. In titlul cronicii finalei de la US Open, cei de la Star notau: "She the North. Adolescenta Bianca Andreescu o invinge pe Serena Williams pentru a deveni prima canadianca detinatoare de Grand Slam", cu referire aici la sloganul pe care il au cei de la Toronto Raptors, "We the North"."Bianca Andreescu a inceput acest an pe 152 WTA , fiind clasata inainte de US Open pe locul 15 in lume. Ascensiunea sa meteorica a fost si este una dintre cele mai frumoase povesti ale sportului canadian din acest an, iar victoria de sambata ne convinge sa credem ca aceasta poveste va continua", mai adauga ziarul din Toronto Dupa aceasta victorie, Bianca Andreescu urca pe 5 WTA, depasind-o pe Simona Halep in clasament, aceasta fiind fara indoiala cea mai buna clasare pentru romanca ce acum reprezinta tara din America de Nord.Citeste si:Finala masculina de la US Open are loc duminica de la ora 23, intre Rafa Nadal si Daniil Medvedev.D.A.