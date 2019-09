Presa din Canada o invata pe Bianca Andreescu ce trebuie sa faca pentru a nu pierde toti banii

Ziare.

In plus, succesul de la US Open a transformat-o intr-o atractie pentru sponsori, astfel ca sportiva isi va asigura noi venituri consistente.In acest context, editia din Canada a portalului Vice avertizeaza ca Bianca ar putea fi rapid luata de val si sa piarda banii.Ca argument este oferita o statistica potrivit careia 80% dintre jucatorii din NFL devin falimentari sau au probleme financiare in cel mult 2 ani de la retragere. In plus, 60% dintre jucatorii din NBA devin falimentari la 5 ani de la retragere.Totodata, se aminteste ca un jucator din NHL a pierdut aproape toti banii pentru ca a avut incredere in parintii sai.Astfel, jurnalistii de la Vice au incercat sa-i ofere Biancai sfaturi pentru a nu ajunge intr-o situatie asemanatoare.Ei au apelat la Chris Moynes, directorul unei companii care gestioneaza conturile financiare ale sportivilor si oamenilor din industria entertainamentului.El a afirmat ca Bianca ar trebui sa renunte sa mai aiba banii in grija celor de la firma Octagon, care ii manageriaza cariera."Are nevoie de un consultant financiar de partea ei, nu de un agent al carui rol este sa obtina contracte si sa faca fel si fel de lucruri din dorinta de a incarca facturile. A existat mereu un conflict de interese din acest punct de vedere", a explicat Moynes.Totodata, Moynes a sfatuit-o pe Bianca sa nu inceapa sa faca cheltuieli majore deoarece succesul din acest an poate fi doar pe termen scurt.El i-a transmis Biancai faptul ca ar trebui sa-si creeze un buget anual si sa puna deoparte 35% din suma castigata.In plus, Bianca mai este sfatuita sa nu faca schimbari majore in stilul sau de viata si sa nu inceapa sa faca cheltuieli nejustificate.In incheiere, Moynes i-a transmis Biancai faptul ca ar trebui sa-si sune agentul de fiecare data cand doreste sa faca o cheltuiala mai mare de 10 mii de dolari, pentru a afla daca se justifica sau nu.C.S.