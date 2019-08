Prima decizie luata de Bianca Andreescu dupa victoria din finala de la Rogers Cup: Sunt cu adevarat dezamagita sa fac acest anunt

Ziare.

com

Sportiva cu origini romanesti a hotarat sa se retraga din turneul de la Cincinnati, programat in aceasta saptamana, acuzand o stare de oboseala."Niciodata nu am fost acolo, asa ca sunt cu adevarat dezamagita sa fac acest anunt, ca ma retrag din turneu. Chiar trebuie sa-mi ascult corpul in acest moment. Ultima saptamana nu a fost usoara, astfel ca imi voi asculta corpul si anul urmator voi merge", a spus Bianca la conferinta de presa.Bianca ar fi trebuit sa joace cu Lesia Tsurenko in primul tur, dar nu va mai participa.Amintim ca Bianca Andreescu a castigat finala turneului de la Rogers Cup , dupa ce Serena Williams a abandonat din cauza problemelor medicale cand era condusa cu 3-1 in primul set.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de 13 locuri in clasamentul WTA si a ajuns pe 14.Rogers Cup este al doilea titlu major al carierei pentru Bianca Andreescu, dupa Indian Wells 2019.C.S.