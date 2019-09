Prima decizie luata de Bianca Andreescu dupa victoria din finala de la US Open

Ziare.

Sportiva in varsta de 19 ani a hotarat sa se retraga astfel din turneele de la Osaka si Wuhan, dorind sa beneficieze de o scurta vacanta.Anuntul a fost facut de antrenorul sportivei, Sylvain Bruneau, intr-o interventie pentru TSN Acesta a anuntat ca Bianca va reveni pe teren pe 28 octombrie, la turneul de la Beijing.Apoi, Bianca va mai concura in acest an si la Turneul Campioanelor , in cazul in care se va califica.Amintim ca Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open 2019 , scor 6-3, 7-5.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de zece locuri si a urcat pe 5 in clasamentul WTA C.S.