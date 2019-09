Primul antrenor al Biancai Andreescu, comparatie transanta cu Simona Halep: Are un mental mult mai puternic

Ziare.

Gabriel Hristache, primul antrenor de tenis al Biancai Andreescu, a vorbit dupa acest mare trofeu cucerit de fosta sa eleva, US Open, dupa o finala cu Serena Williams , scor 6-3, 7-5."Bianca poate ajunge numarul 1 mondial daca va fi ferita de accidentari. Cred ca Bianca va ajunge numarul 1 in 2021. Nu exclud insa nici posibilitatea sa ajunga numarul 1 in 2020. Competitia este acerba", puncta in prima faza a analizei Hristache, intr-un interviu acordat ziarului Adevarul Intrebat despre cand a realizat cu adevarat ca Andreescu are potentialul sa ajunga o jucatoare cu nume in circuitul WTA , Hristache a spus: "Am realizat ca poate ajunge o jucatoare de top dupa evolutia ei de la Wimbledon 2017, cand a reusit sa acceada pe tabloul principal la doar 17 ani".In legatura cu comparatia intre Bianca si Simona Halep, fostul antrenor al canadiencei a fost extrem de transant: "As remarca, in primul rand, mentalul Biancai, care e mult mai puternic fata de cel al Simonei, jocul plat, agresivitatea. Zona de confort din teren pentru Bianca e foarte avansata, iar la Simona doi, trei metri in spatele terenului", mai adauga acesta pentru sursa mai sus citata."Acest parcurs de la US Open e, pur si simplu, uimitor! Sa ajungi pentru prima oara pe tabloul principal la US Open si sa ai o asemenea evolutie e o performanta extrem de rara pe care doar cateva jucatoare au reusit-o in istorie", a tinut sa mai puncteze in incheierea interviului sau Hristache. Bianca Andreescu a reusit la 19 ani sa cucereasca US Open, fiind pentru prima data calificata pe tabloul de la Flushing Meadows, lucru unic in istoria erei Open.Ea a intrat si in top 10 celor mai tinere castigatoare de Grand Slam din istorie, trecand de Chris Evert, fiind prima adolescenta sub 20 de ani care triumfa la un Mare Slem de la Svetlana Kuznetsova din 2004.Citeste si:3 turnee mari a cucerit Andreescu in 2019, toate pe pamant nord-american, Indian Wells, Toronto si US Open.D.A.