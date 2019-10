Probleme grave pentru Bianca Andreescu la Turneul Campioanelor - ce a spus despre accidentare

Ziare.

Sportiva cu origini romanesti s-a accidentat la genunchi in startul meciului. A primit ingrijiri medicale si a continuat sa joace pentru inca aproximativ un sfert de ora, dar cu mari probeleme.Ea l-a chemat la on court coaching pe antrenorul Sylvain Bruneau, caruia i-a povestit ce a patit, iar acesta i-a transmis ca ar trebui sa se retraga."Genunchiul meu s-a rasucit, am auzit un zgomot. Doctorul mi-a validat ca e vorba de menisc! Nu pot sa ma las aproape deloc pe genunchi! Se aude un zgomot de fiecare data cand alerg si ma doare!", i-a spus Bianca.In acel moment, Bruneau i-a transmis sa nu forteze si ca ar fi mai bine sa se retraga. Totusi, sportiva a refuzat."Nu vreau sa ma opresc. Daca jucam cu Simona, atunci ok, dar Karolina rateaza mult", a raspuns Bianca.Dupa alte trei game-uri, Bianca a hotarat sa abandoneze, fiind invinsa in primul set cu 6-3.C.S.