Probleme mari pentru Bianca Andreescu: Risca sa se retraga de la Roland Garros

Adolescenta de origine romana trebuia sa joace miercuri la dublu, insa s-a retras din cauza unei accidentari.Tenismena in varsta de 18 ani, care a ales sa reprezinte Canada, a acuzat o accidentare la umarul drept.Nu stim deocamdata daca Bianca va putea sau nu sa joace maine contra americancei Sofia Kenin, in turul doi la simplu.Bianca a revenit in circuit dupa mai bine de doua luni de pauza, cauzata tocmai de o accidentare la umarul drept.In prima runda de la Openul Frantei, jucatoarea nascuta la Mississauga (Ontario) a eliminat-o pe Marie Bouzkova, scor 5-7, 6-4, 6-4.I.G.