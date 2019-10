Programul sferturilor de la Beijing: Iata se va disputa meciul dintre Bianca Andreescu si Naomi Osaka

Ziare.

Cel mai asteptat meci al zilei e cu siguranta cel dintre Bianca Andreescu si Naomi Osaka, care va putea fi urmarit in format LIVE text pe site-ul Ziare.com.Intalnirea dintre campioana de la US Open si fostul lider WTA va incepe vineri, in jurul orei 16:00 - ora Romaniei.07:30 Ashleigh Barty - Petra Kvitova09:30 Elina Svitolina - Kiki Bertens11:30 Daria Kasatkina - Caroline Wozniacki16:00 Bianca Andreescu - Naomi Osaka8,2 milioane de dolari sunt premiile totale ale Openului Chinei.Anul trecut, turneul de la Beijing a fost castigat de Caroline Wozniacki, dupa o finala cu Anastasija Sevastova.I.G.