Programul turneului de la Beijing: Vezi de la ce ora va juca Bianca Andreescu

Bianca Andreescu va intra pe teren la ora 9:30 - ora Romaniei, urmand a o infrunta pe Elise Mertens, in turul doi al competitiei din China.Programul complet de miercuri:7:30 Jennifer Brady - Madison Keys9:30 Bianca Andreescu - Elise Mertens11:00 Ashleigh Barty - Shuai Zheng13:00 Belinda Bencic - Petra Kvitova14:30 Polona Hercoga - Kiki Bertens16:00 Elina Svitolina - Sofia KeninTurneul poate fi urmarit in direct si in Romania, pe posturile Digi Sport.Vezi si: Surprizele se tin lant la Beijing: Rezultatele complete inregistrate marti 8,2 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului programat pe durata acestei saptamani.Anul trecut, China Open a fost castigat de Caroline Wozniacki, dupa o finala cu Anastasija Sevastova.I.G.