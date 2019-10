Reactia Biancai Andreescu dupa abandonul din meciul cu Pliskova

Ziare.

Canadianca de origine romana, deja eliminata de la Turneul Campioanelor, anunta ca nu a luat inca o decizie in ceea ce priveste meciul de vineri cu Elina Svitolina.In functie de rezultatul RMN-ului pe care il va efectua maine, Bianca va decide daca va juca sau nu contra tenismenei din Ucraina intr-un meci lipsit de miza.In ceea ce priveste partida cu Pliskova, Bianca spune ca ar fi putut continua, dar ca echipa sa i-a sugerat sa renunte."Poate ca puteam sa fortez mai mult. Nu stiu. Echipa mea mi-a spus sa n-o fac si ca a fost bine ca m-am oprit. Sincer, cred ca puteam sa continui. Dar daca o faceam nu puteam avea mari pretentii", a spus Bianca la conferinta de dupa meci.Bianca Andreescu s-a accidentat la genunchiul stang in debutul meciului cu Karolina Pliskova si a abandonat dupa ce-a pierdut primul set cu 3-6.In urma acestei infrangeri, jucatoarea in varsta de 19 ani nu mai are nicio sansa sa se califice in semifinalele Turneului Campioanelor.I.G.