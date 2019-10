Reactia Biancai Andreescu dupa victoria de la Beijing: Ce mesaj ii transmite lui Naomi Osaka

Ziare.

Jucatoarea cu origini romanesti a explicat mai intai felul in care a reusit sa castige partida cu Jennifer Brady. "Cred ca a fost un meci solid din partea mea. Obiectivul meu a fost sa pun stapanire pe joc inca de la inceput si sa fiu consistenta la serviciu. In ultimele meciuri nu am fost. Sunt cu adevarat fericita cu felul in care am servit astazi, la fel si cu ureturul, mai ales in primul set. Este placut sa ai un astfel de meci. Cred ca am fost mai pozitiva si asta m-a ajutat", a spus Bianca Andreescu la conferinta de presa.Totodata, Bianca a afirmat ca nu se teme deloc de duelul cu Naomi Osaka, pe care abia asteapta sa o intalneasca."Sunt mai incantata decat de obicei. Doream sa joc cu ea din moment ce s-a descurcat atat de bine la US Open si Australian Open . Sunt cu adevarat fericita ca o voi intalni maine deoarece va fi foarte distractiv. Stiu ca e agresiva, ca are lovituri ca ale Serenei. Dar daca imi fac jocul cred ca o sa iasa bine", a adaugat Bianca.Partida dintre Naomi Osaka si Bianca Andreescu va avea loc vineri, dupa ora 16:00, in direct pe Ziare.com.C.S.