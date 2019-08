Reactia Biancai Andreescu dupa victoria fantastica de la Rogers Cup

Ziare.

Adolescenta de origine romana spune ca e neinfricata atunci cand intra pe teren, indiferent de cine e de partea cealalta a fileului"Am exersat mult pentru a-mi da seama ce trebuie sa fac in astfel de circumstante. Cand intru pe teren, sunt neinfricata. Nu arat mila indiferent cu cine joc si asta cred ca se vede", a spus Bianca la conferinta de presa de dupa jocul cu Pliskova."Am muncit din greu si m-am dedicat 100% sportului si asta da roade acum. In setul trei mi-am spus ca nu am nimic de pierdut", a continuat aceasta.In semifinale, Bianca o va infrunta pe Sofia Kenin si se asteapta la un duel foarte echilibrat."Ma bucur sa vad ca noua generatie se descurca bine in circuitul WTA. Am jucat de doua ori in acest an cu Sofia Kenin asa ca stiu la ce sa ma astept. E o luptatoare. O sa intru si o sa dau tot ce pot pentru a castiga", a mai spus Bibi.Semifinala dintre Simona Halep si Sofia Kenin e programata sambata seara, de la ora 20:00 - ora Romaniei.I.G.