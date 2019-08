Reactia Biancai Andreescu dupa victoria spectaculoasa de la Rogers Cup

Ziare.

com

Adolescenta de origine romana le-a invins la aceasta editie a Openului Canadei pe Eugenie Bouchard, Daria Kasatkina si Kiki Bertens, insa spune ca e departe de cel mai bun tenis al ei."Aceste ultime trei meciuri au fost nebune. Cateodata se intampla sa nu joci cel mai bun tenis al tau, asa ca trebuie sa gasesti o cale si cred ca asta e ceea ce-am facut in ultimele meciuri", a spus Bianca la conferinta de presa de dupa meciul cu Bertens."Astazi (joi - n.red.) cred ca am jucat mai bine decat in primele doua partide, mai ales in primul set. Serviciul mi-a functionat destul de bine. Dupa ce am lipsit atat de mult din circuit, faptul ca am ajuns in sferturi la Rogers Cup inseamna enorm pentru mine. Nu sunt insa surprinsa, pentru ca am capatat multa experienta la inceputul acestui an, care ma ajuta", a continuat aceasta.In sferturile de finala de la Rogers Cup, jucatoarea in varsta de 19 ani o va intalni pe favorita numarul 3, Karolina Pliskova."O sa-i studiez meciurile, sa vad unde ii place sa serveasca, sa returneze, pentru ca orice punct e important, asa ca o sa incerc sa obtin cat de multe pot", a conchis tenismena care reprezinta Canada.5-11 august e perioada in care se desfasoara Rogers Cup 2019.I.G.