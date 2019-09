Reactia Biancai Andreescu in momentul in care a aflat ca a castigat cea mai mare suma de bani din istoria tenisului

Ziare.

Jucatoarea in varsta de 19 ani a afirmat ca nici macar nu-si imagina ca poate castiga 3.850.000 de dolari. Ea a glumit pe aceasta tema, spunand ca a fost ajutata de meditatie si yoga, practici la care apeleaza zilnic."Nu ma intrebati ce voi face cu banii deoarece nu am nici cea mai mica idee! N-am avut in viata mea atatia bani! Dar se pare ca meditatia functioneaza pentru mine! E o nebunie! Am cel mai mare zambet posibil pe fata!Am trecut prin multe in scurta mea cariera, nu doar cu accidentarile dar si cu relatiile, cu chestiile din afara terenului. Sunt cu adevarat fericita ca nu am renuntat niciodata sa cred in visul meu!", a spus Bianca Andreescu intr-o conferinta de presa.Amintim ca Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open 2019, scor 6-3, 7-5.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de zece locuri si a urcat pe 5 in clasamentul WTA Pentru Bianca urmeaza o scurta pauza, dar de pe 15 septembrie va reveni pe teren, in turneul de la Osaka (Japonia).C.S.