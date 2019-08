Reactia in lacrimi a Biancai Andreescu, dupa calificarea in finala Rogers Cup

"I'm speechless."



An emotional Bianca Andreescu addresses her home crowd after reaching the #RC19 final.pic.twitter.com/1PCJ4ODHvJ - Rogers Cup (@rogerscup) August 10, 2019

"Bibi" a trecut de Sofia Kenin in doua seturi, scor 6-4, 7-6, iar dupa acest rezultat este foarte sigura ca va intra de luni in top 20 mondial WTA."Am trecut prin atatea lucruri in ultimele doua luni. Sunt atat de fericita. Este incredibil, sunt in finala la Rogers Cup. Sunt ok din punct de vedere fizic. Si mental sunt ok. Am fost foarte emotionata. Imi vine sa plang. Este mai important decat titlul de la Indian Wells. Mereu mi-am dorit sa joc impotriva Serenei, sper sa se intample", puncta imediat dupa terminarea jocului din semifinala Andreescu, sportiva cu parinti din Romania.Ea nu stia atunci rezultatul jocului din semifinala a doua, Williams - Bouzkova, castigata de prima, cu greutate, scor 1-6, 6-3, 6-3.La doar 19 ani, Andreescu va evolua duminica in a treia finala WTA din 2019, dupa ce a pierdut la Auckland si a triumfat la Indian Wells.Romanca a devenit prima jucatoare care reprezinta Canada ce joaca finala Rogers Cup in ultimii 50 de ani.Citeste si:Jocul dintre Williams si Andreescu are loc de la ora 20.30 si va fi LIVE pe Ziare.com.D.A.