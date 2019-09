Reactia Karolinei Pliskova dupa ce Bianca Andreescu a castigat US Open

Ziare.

Pliskova a afirmat ca se astepta ca Serena sa se impuna in finala, insa spune ca nici victoria Biancai nu e surprinzatoare."Nu sunt surprinsa ca Bianca a castigat. Da, inaintea meciului ma gandeam ca Serena va castiga, dar poate ca nu joaca bine finalele. Nu sunt deloc surprinsa ca Andreescu a castigat deoarece, desi n-a jucat in multe turnee, la cele la care a fost s-a impus. Am jucat cu ea la Toronto si stiam ca joaca bine.In plus, este super increzatoare, joaca bine, iar asta o ajuta. Are parte si de mult sprijin din tara ei. Stiu ca e tanara, dar sunt multe jucatoare tinere care au ajuns in semifinale. Nimic nu ma mai surprinde", a spus Karolina Pliskova intr-o conferinta de presa.Amintim ca Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open 2019 , scor 6-3, 7-5.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de zece locuri si a urcat pe 5 in clasamentul WTA Pentru Bianca urmeaza o pauza, dar de pe 28 septembrie va reveni pe teren, in turneul de la Beijing (China).C.S.