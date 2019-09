Reactia Martinei Navratilova dupa victoria Biancai Andreescu de la US Open: Ce a impresionat-o cel mai mult pe legendara sportiva

Ziare.

Legendara sportiva a afirmat ca a fost extrem de impresionata de modul in care Bianca a gestionat presiunea, chiar daca americanii au avut un comportament vulcanic in tribune."Cand Serena s-a intors catre ea si cand 23 de mii de new-yorkezi au innebunit in arena Arthur Ashe, adolescenta a tinut capul sus. Asta a fost marca unui campion. Cred ca Serena a fost putin surprinsa de cat de bine a gestionat totul Bianca, in prima sa finala importanta. Avand un punct de meci la 5-1, Andreescu a pierdut patru game-uri la rand si scorul a devenit 5-5.Dar, chiar si in acea atmosfera si sub o presiune atat de mare, Andreescu a fost capabila sa lase totul in urma si sa se concentreze asupra a ceea ce trebuie sa faca. A ramas doar pe partea sa de teren si s-a concentrat pe jocul cu mingea. Orice altceva nu conta. Era ca si cum Andreescu ar fi stiut ca nu poate face nimic in legatura cu multimea atat de vocala si nu a luat-o personal, desi trebuie sa fie greu, cu adevarat greu. Asta a fost impresionant!", a spus Martina Navratilova pentru WTA Amintim ca Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open 2019 , scor 6-3, 7-5.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de zece locuri si a urcat pe 5 in clasamentul WTA.C.S.