Reactia spumoasa a Biancai Andreescu, dupa ce a aflat ca o va intalni pe Eugenie Bouchard la Rogers Cup

Ziare.

com

Sportiva cu origini romanesti si-a pus mainile in cap si a starnit amuzamentul jurnalistilor prezenti la conferinta de presa."Evident... Asta e un soc!", a spus Bianca Andreescu la conferinta."Ne cunoastem foarte bine, ne-am antrenat de multe ori impreuna si stiu ca va fi un meci foarte dificil la care va asista foarte multa lume", a mai spus Bianca.Sportiva in varsta de 19 ani vine dupa o perioada dificila, avand mari probleme medicale in ultima perioada."De o luna si jumatate ma antrenez si privesc acest turneu ca pe o provocare", a adaugat Bianca.Singura intalnire dintre cele doua jucatoare a avut loc anul acesta si a fost castigata de Bianca.C.S.