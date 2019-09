Reactie emotionanta a Biancai Andreescu dupa calificarea in semifinale la US Open

Ziare.

Sportiva canadiana de origine romana se declara uimita de toate realizarile profesionale din acest sezon si marturiseste ca vrea ca cineva sa o ciupeasca pentru a fi sigura ca nu viseaza!"E o nebunie atat de mare... In urma cu un an jucam in calificari aici. Imi amintesc ca eram accidentata la spate, iar dupa ce am realizat atatea anul asta... Sincer, am ramas fara cuvinte. Vreau ca cineva sa ma ciupeasca acum. Chiar e adevarat?", a spus Andreescu imediat dupa partida.Bianca Andreescu s-a calificat, miercuri noaptea, in semifinalele ultimului Grand Slam al sezonului, US Open.In sferturile de finala ea a revenit superb dupa ce a pierdut primul set al duelului cu Elise Mertens si s-a impus in cele din urma cu scorul de 3-6, 6-2, 6-3 in ceva mai mult de doua ore de joc.In marele duel pentru calificarea in finala, Bianca o va infrunta pe elvetianca Belinda Bencic, si ea ajunsa in premiera in semifinalele unui turneu de Grand Slam.M.D.