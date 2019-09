Record pentru Bianca Andreescu, prima tenismena sub 20 de ani care triumfa intr-un Mare Slem din 2004 incoace

Ziare.

Andreescu este prima sportiva din Canada care isi adjudeca un trofeu de Mare Slem, iar la doar 19 ani si 83 de zile devine cea mai tanara tenismena de la Svetlana Kuznetsova incoace care a pus mana pe un Grand Slam.Rusoaica avea 19 ani si 76 de zile cand in 2004 cucerea titlul de la Roland Garros, ea fiind pe locul 9 in acest moment in top 10 cele mai tinere castigatoare de Mare Slem, acolo unde Bianca tocmai a patruns pe pozitia a zecea, dupa triumful in finala cu Serena Williams , scor 6-3, 7-5.Andreescu a detronat-o pe Chris Evert in aceasta ierarhie, care ocupa locul 10 cu victoria de la Roland Garros din 1974, cand avea 19 ani si 176 de zile.In acest clasament urmeaza pe rand: 8. Hana Mandlikova - 18 ani si 329 de zile, Australian Open 1980, 7. Steffi Graff, 17 ani si 357 de zile, Roland Garros 1987, 6. Serena Williams, 17 ani si 350 de zile, US Open 1999, 5. Aranxta Sanchez Vicario, 17 ani si 174 de zile, Roland Garros 1989, 4. Maria Sharapova , 17 ani si 75 de zile, Wimbledon 2004, 3. Tracy Austin, 16 ani si 270 de zile, US Open 1979, 2. Monica Seles, 16 ani si 189 de zile, Roland Garros 1990 si Martin Hingis, care inca detine acest record, fiind pe locul 1 dupa ce a triumfat la Australian Open in 1997, la doar 16 ani si 117 zile, dupa un ultim act cu Mary Pierce, 6-2, 6-2.Andreescu va ocupa locul 5 incepand de luni in clasamentul WTA , chiar deasupra Simonei Halep, care a coborat doua locuri la finele acestui US Open.Citeste si: