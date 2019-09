Reteta succesului canadian: Cum a fost transformata Bianca Andreescu intr-o campioana

Ziare.

Bianca a aparut practic de nicaieri in acest an si a ajuns pe culmile tenisului feminin, dar in spatele succesului se ascunde un program bine pus la punct de Federatia de Tenis din Canada."Fara sprijinul Tennis Canada n-as fi ajuns niciodata aici", a marturisit Bianca dupa victoria de la US Open.La ce se refera sportiva in varsta de 19 ani? Forul canadian a demarat in 2006 un amplu program care isi propunea sa creeze campioni pe banda rulanta.Intr-o tara fara mare traditie in tenis, Michel Downey, cel care a devenit presedintele Tennis Canada in 2004, a pus roadele unui program fara precedent.La acel moment, Tennis Canada avea un buget de 2 milioane de dolari pe an, iar rezultatele erau modeste. Federatia avea un singur antrenor, pe Sylvain Bruneau, cel care astazi o pregateste pe Bianca Andreescu.In 2006 s-a decis astfel ca Tennis Canada are nevoie urgenta de un centru national la Montreal. Oficialii Federatiei de Tenis s-au luat atunci la cearta intrucat unii considerau ca decizia nu este tocmai potrivita, avand in vedere ca vremea nu este buna pe tot parcursul anului. S-a propus varianta unui centru in SUA, in Florida, dar Downey a insistat ca acesta sa fie construit la Montreal.Guvernul canadian a fost de acord cu planul Tennis Canada si a marit bugetul la 10 milioane de dolari pe an. Pe langa centrul de la Montreal s-au mai construit si alte centre regionale la Toronto, Vancouver si Caglary, iar in viitor va fi inaugurat unul si in Halifax.Canadienii rezolvasera problema bugetului si a centrelor de pregatire, dar marea dilema a fost gasirea unor antrenori de renume care sa conceapa o strategie pentru cresterea tinerilor sportivi.La acel moment niciun antrenor canadian nu se remarcase prin rezultate pe plan international, astfel ca s-a mers pe o varianta externa.Desi au fost voci care au criticat aceasta decizie, presedintele Tennis Canada si-a continuat planul si l-a angajat pe Bob Brett, cel care il antrenase in trecut pe Boris Becker. El a creat astfel un program pentru jucatorii sub 12 ani.Canadienii nu s-au oprit insa aici si au mai adus un antrenor de renume, pe francezul Louis Borfiga, cel care l-a slefuit pe Gael Monfils. Borfiga este in acest moment coordonatorul tehnic al Tennis Canada, in timp ce Brett a parasit federatia.Cu infrastructura pusa la punct, cu bugetul asigurat si cu antrenori de calibru, canadienii au inceput astfel sa inceapa cautarile tinerilor talentati in intreaga tara.Printre acestia s-a aflat si Bianca Andreescu. Tennis Canada a remarcat din start calitatile sportivei, insa aceasta nu a dorit sa se mute la Montreal, ci a preferat sa ramana la Toronto, alaturi de parinti.Din dorinta de a nu pierde cel mai mare talent al tarii, Tennis Canada a schimbat planurile si a creat un program special in jurul Biancai la Toronto. Au fost angajati mai multi antrenori internationali, in timp ce cei canadieni au fost specializati.Prin intrarea in acest program, Bianca a scapat de cea mai mare grija a tinerilor tenismeni: gasirea fondurilor. Tennis Canada i-a asigurat inca de la inceput sumele necesare pentru echipament, medicamentatie, staff si deplasari. Astfel, Bianca a avut o singura grija: sa joace tenis cat mai bine.Avand linistea financiara, Bianca s-a putut concentra asupra sportului si rezultatele nu au intarziat sa apara. In 2016, pe cand avea doar 16 ani, a castigat Orange Bowl, cel mai tare turneu dedicat tinerilor din intreaga lume. Apoi a avut rezultate bune la junioare, insa si multe probleme cu accidentarile.In tot acest timp a fost sprijinita de Tennis Canada, care a continuat sa-i asigure fondurile pentru recuperare si restul pregatirii.Bianca Andreescu este insa doar un exemplu din acest proiect. Milos Raonici, Felix Auger-Aliassime si Denis Shapovalov au beneficiat si ei de acest sprijin si au avut rezultate foarte bune in circuitul masculin.In incercarea de a intoarce tot sprijinul primit, Bianca Andreescu si Felix Auger-Aliassime au incercat sa gaseasca o modalitate pentru a strange o suma de bani pe care sa o ofere Tennis Canada.Asa s-a ajuns la o campanie pe social media prin care cei doi jucatori si-au propus sa stranga o suma de bani. Tennis Canada spera ca va aduna 20 de mii de dolari, dar suma a ajuns in cele din urma la 220 de mii de dolari. Din acesti bani, 50 de mii de dolari au fost asigurati de Bianca si Felix.