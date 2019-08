Serena Williams face o declaratie impresionanta despre Bianca Andreescu: Sunt oficial fana ei!

Ziare.

com

Fosta lidera mondiala s-a declarat oficial fana Biancai Andreescu, pe care o apreciaza atat ca sportiva, dar si ca om."Bianca este o fata grozava, are o personalitate fabuloasa! Mereu am vrut sa joc cu ea. Este o fire nobila. Cel mai bun moment al meu a fost cel cu Bianca, de la final, cu siguranta! Sunt oficial fana ei!Am fost inca dinaintea meciului. Am fost trista in acel moment si ea m-a facut sa ma simt mult mai bine, ceea ce a fost foarte placut. Are doar 19 ani, dar cu siguranta nu pare de varsta asta la cum se exprima, la cum joaca, la atitudinea ei, gesturile sale", a spus Serena la conferinta de presa.Amintim ca Bianca Andreescu a castigat finala turneului de la Rogers Cup , dupa ce Serena Williams a abandonat din cauza problemelor medicale cand era condusa cu 3-1 in primul set.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de 13 locuri in clasamentul WTA si a ajuns pe 14.Rogers Cup este al doilea titlu major al carierei pentru Bianca Andreescu, dupa Indian Wells 2019.C.S.