Taylor Townsend, impresionata de Bianca Andreescu

Jucatoarea care le-a invins in rundele precedente pe Simona Halep si Sorana Cirstea a ramas impresionata de canadianca de origine romana."Bianca Andreescu, esti cea mai tare! M-am distrat in seara asta! Mult succes pentru restul turneului", a spus americanca in varsta de 23 de ani.6-1, 4-6, 6-2 a fost scorul intalnirii dintre Bianca Andreescu si Taylor Townsend.In sferturile de finala, Bianca Andreescu o va intalni pe belgianca Elise Mertens.US Open 2019 se desfasoara in perioada 26 august - 8 septembrie.I.G.