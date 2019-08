Urcare fulminanta in clasamentul WTA pentru Bianca Andreescu

Ziare.

com

In ierarhia LIVE a WTA, adolescenta de origine romana a urcat 6 pozitii, pana pe locul 9.2.965 de puncte are Bianca Andreescu, care in urma cu un an se afla in afara Top 100 WTA.Bianca o poate intrece chiar si pe Simona Halep la US Open, in cazul in care va castiga Grand Slam-ul de la Flushing Meadows.In turul trei de la US Open, tenismena in varsta de 19 ani va avea, insa, o misiune dificila, impotriva danezei Caroline Wozniacki.3 turnee WTA a castigat Bianca Andreescu in acest an: Newport, Indian Wells si Openul Canadei.I.G.