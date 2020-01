Veste foarte buna pentru Bianca Andreescu: Va juca la Indian Wells

Ziare.

com

Austriacul Dominic Thiem, detinatorul titlului la masculin, si-a confirmat la randul sau prezenta la Indian Wells, alaturi de spaniolul Rafael Nadal , sarbul Novak Djokovic si elvetianul Roger Federer , cele trei mari vedete ale circuitului ATP La feminin, alaturi de Simona Halep si Bianca Andreescu vor fi mai prezente, de asemenea, australianca Ashleigh Barty , numarul unu mondial, americanca Serena Williams si belarusa Victoria Azarenka, informeaza presa canadiana.Marti, Federatia canadiana de tenis a indicat ca Bianca Andreescu, ocupanta locului al saselea in clasamentul WTA , aflata in recuperare dupa o accidentare la genunchi suferita in timpul Turneului Campioanelor de la Shenzhen (China), din luna octombrie, va reveni in competitie cu ocazia intalnirii Elvetia - Canada din cadrul Fed Cup , programata pe 7 si 8 februarie la Biel.Editia din acest an a turneului de la Indian Wells va avea loc in perioada 9 - 22 martie.