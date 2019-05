Veste groaznica pentru Bianca Andreescu: Ce i-au recomandat medicii dupa abandonul de la Roland Garros

Ziare.

Antrenorul acesteia, Sylvain Bruneau, a anuntat, joi, ca prezenta Biancai la cel de-al treilea Grand Slam al anului, Wimbledon, e pusa sub semnul intrebarii!La cateva ore dupa retragerea de la Openul Frantei, Bianca a fost supusa unui RMN, care a confirmat ceea ce Andreescu si Bruneau se temeau."E aceeasi accidentare pe care a avut-o, dar numai ca nu la acelasi nivel. Nu e la fel de rau. Daca juca in continuare si forta, atunci risca sa se ajunga din nou acolo. Si n-am vrut asta", a eplicat Sylvain Bruneau pentru Journal de Quebec Doctorii i-au recomandat tenismenei in varsta de 18 ani o pauza de 10-15 zile. Abia dupa aceasta perioada va putea lovi din nou mingea!Planurile Biancai sunt serios date peste cap de aceasta noua accidentare, afirma Bruneau."E programata sa joace doua turnee de pregatire inainte de Wimbledon, dar va fi prea din scurt. Trebuie sa fim atenti si s-o luam usor pentru ca nu vrem sa trecem din nou prin ce-am trecut. Asa ca e foarte dificil sa va spun acum daca va fi sau nu pregatita pentru Wimbledon", a spus acesta.Cum a primit Bianca aceasta veste? Foarte rau."E extrem de dificil deoarece era atat de fericita ca a revenit... A fost ca un dus rece. E foarte suparata", a conchis Sylvain Bruneau.Citeste si:Doua luni a stat departe de teren Bianca Andreescu ca urmare a accidentarii suferite la umarul drept in timpul turneului de la Miami.I.G.