WTA a anuntat clasamentul premiilor din 2019: Bianca Andreescu a intrecut-o pe Simona Halep si ocupa primul loc

Dupa victoria de la US Open 2019, Bianca Andreescu a urcat pe primul loc, incasand in total 6.060.485 de dolari pentru rezultatele din acest an.Pe locul doi se afla australianca Ashleigh Barty , cu premii in valoare totala de 5.995.292 de dolari, in timp ce Simona Halep a coborat pe trei, cu 5.276.366 de dolari. Serena Williams a urcat pe locul 4, cu premii in valoare totala de 4.310.515 de dolari, in timp ce Naomi Osaka este pe 5, cu 4.198.517 de dolari.In clasamentul all time, lider este in continuare Serena Williams, cu premii in valoare de 92.543.816 de dolari. Simona Halep este pe 5, cu 33.421.946 de dolari.In schimb, Bianca Andreescu ocupa locul 84, cu premii de 6.276.373 de dolari.C.S.