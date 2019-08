WTA, despre jucatoarea care e pe cale sa devina mai iubita decat Simona Halep

Ziare.

Intr-un articol publicat pe site-ul oficial , WTA noteaza ca " Bianca Andreescu rivalizeaza cu Halep" la acest capitol.Pe fondul rezultatelor bune inregistrate in acest an, Bianca a castigat tot mai multi fani si a fost sustinuta frenetic in timpul primului meci de la US Open.Daca pana acum lumea tenisului era obisnuita sa vada in general multe steaguri romanesti la meciuri, acum a venit si randul canadienilor sa o sustina pe Bianca peste tot in lume."Acesti canadieni sunt nebuni", a spus Bianca Andreescu, vizibil amuzata."Nascuta din parinti romani, Andreescu, cea care si-a petrecut o parte a copilariei si a inceput sa joace tenis la Pitesti, este pe cale sa experimenteze sprijinul fierbinte de care si Simona Halep are parte.Combinati canadienii, romanii si interesul general al tuturor in ascensiunea lui Andreescu, iar jucatoarea in varsta de 19 ani va fi capabila sa umple tribunele aproape pe orice teren va juca", a comentat site-ul oficial al WTA.Bianca Andreescu se va duela in turul 2 de la US Open cu belgianca Kirsten Flipkens, joi dupa ora 21:00.C.S.